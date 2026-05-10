Basket: al Palazzetto dello Sport Gara 2 tra Consolini Enna e Invicta Caltanissetta

PUBBLICITÀ

Oggi, domenica 10 maggio, alle ore 18, al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa, si giocherà Gara 2 della semifinale di Divisione Regionale 2, ex campionato di Promozione, tra Consolini Enna e Invicta Caltanissetta.

La formazione ennese, guidata da coach Giuseppe Beccaria, arriva all’appuntamento dopo la sconfitta subita in Gara 1. La squadra nissena, invece, proverà a chiudere la serie e a conquistare l’accesso alla finale. Per la Consolini Enna sarà necessario vincere per portare la semifinale a Gara 3, la cosiddetta “bella”.

Nonostante il risultato del primo confronto, la squadra ennese ha mostrato determinazione contro un avversario considerato tra i più attrezzati del campionato. Il match di oggi rappresenta quindi un passaggio importante per proseguire il percorso nei playoff e continuare a inseguire l’obiettivo della promozione in Divisione Regionale 1.

Coach Giuseppe Beccaria mantiene il timone dritto, predicando calma e massima attenzione ai dettagli: “Siamo totalmente concentrati sui 40 minuti che ci aspettano domani”, ha dichiarato il tecnico alla vigilia. “Non è ancora il tempo di fare bilanci o guardarsi indietro; dobbiamo solo mettere ogni energia in questa sfida così importante”.

La Consolini Enna punta sul contributo del proprio gruppo, composto in larga parte da giovani atleti, e sul sostegno del pubblico di casa. Al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa è attesa una grande partecipazione di tifosi per una gara che potrebbe consentire agli ennesi di allungare la serie e continuare il proprio cammino nella post season.