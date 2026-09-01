Barrafranca, una fiaccolata in memoria di Gabriele Giadone nel giorno del suo 16° compleanno

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Il prossimo 6 settembre Gabriele Giadone, falciato a Barrafranca il 10 maggio del 2025 ad appena 15 anni mentre era a bordo del suo ciclomotore da una macchina che andava contromano, avrebbe compiuto 16 anni. Per ricordare il compleanno di Gabriele, l’Associazione italiana Familiari Vittime della Strada, insieme alla famiglia del giovane Gabriele, mamma Lucia e papà Angelo, organizzano a Barrafranca una fiaccolata pacifica della memoria.

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L’incontro dei partecipanti all’evento, al quale sono invitati, oltre che le istituzioni anche la cittadinanza, i compagni di scuola del giovane, gli amici, le famiglie e la società civile insieme alle rappresentanze delle sezioni provinciali dell’AIFVS, è fissato alle ore 19:00, in via La Torre, dove c’è il liceo Giovanni Falcone che il giovane frequentava. La fiaccolata percorrerà le vie cittadine fino al piazzale del cimitero dove l’elisoccorso ha prelevato il giovane Gabriele per trasportarlo all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove si è spento poco dopo.

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“E’ una fiaccolata all’insegna della pace – comunica l’AIFVS – per festeggiare un compleanno inedito in cui il festeggiato sembra che non ci sia perché non lo vediamo, ed invece è con noi perché riempie di dolore e di amore per la vita il cuore di tutti noi. È Gabriele, assieme alle tante vittime della strada, il motore che in questa occasione ci spinge ad approfondire il significato della vita, e ad impegnarci perché venga rispettata ed amata, attraverso l’uso etico della libertà. Si tratta di capire che la dignità della persona poggia sull’etica della responsabilità nelle scelte, qualunque sia il proprio campo di lavoro, nelle istituzioni o sulla strada. La memoria, la testimonianza il dolore accendono la luce sugli incidenti stradali perché abbiano fine, attraverso l’impegno serio di prevenzione e giustizia ad opera delle istituzioni”.

Il messaggio dell’AIFVS è “Ricordare per cambiare” ed essere tutti insieme per la vita, istituzioni e cittadini: “È con questo messaggio che in questo momento di ricordo siamo a fianco della famiglia Giadone, nostri associati, ed esprimiamo così il nostro pensiero per il compleanno. L’AIFVS, nella comune esperienza di un dolore irreversibile e nella consapevolezza che nessun legame d’amore si spezza ma resta nel cuore e supera i confini dello spazio e del tempo, si unisce ai genitori ed ai partecipanti all’evento, ed esprime con un’unica voce gli auguri per il compleanno di Gabriele, che potrà essere diffuso anche via social ‘Gabriele, figlio amato, resti nel nostro cuore segnato dal dolore per sempre’. Onoriamo il tuo ricordo con una fiaccolata il 6 settembre, giorno del tuo compleanno, che tu festeggerai tra le armonie celesti.”