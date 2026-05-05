Barrafranca, tentata truffa del falso carabiniere: disposto un foglio di via

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane, personale delle FF.OO. interveniva nel comune di Barrafranca a seguito della segnalazione di una tentata truffa perpetrata con il metodo del “Falso Carabiniere”.
In particolare, una signora veniva contattata telefonicamente da un soggetto che, qualificandosi falsamente come appartenente all’Arma dei Carabinieri, prospettava la necessità di consegnare denaro per evitare presunte conseguenze giudiziarie a carico di un familiare. Il tentativo non si concretizzava grazie alla prontezza della vittima.
Le immediate attività di controllo del territorio e gli accertamenti svolti consentivano di individuare un soggetto sospetto nei pressi dell’abitazione della signora e di ricostruire la dinamica dei fatti. Nel corso dell’intervento, un secondo individuo, si dava alla fuga alla vista degli operatori, ponendo in essere una condotta per la quale veniva altresì deferito all’A.G. per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.
Alla luce degli elementi raccolti e della pericolosità sociale emersa, il Questore della Provincia di Enna ha adottato nei confronti del predetto soggetto la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Barrafranca per la durata di un anno.