Barrafranca: successo per la 1ª Mostra Nazionale Ornitologica

Si è conclusa la 1a Mostra Nazionale Ornitologica “Città di Barrafranca”, valida anche per il “Trofeo Sicilia 2024”, organizzata dall’Associazione Ornitologica Centro Sicilia di San Cataldo in collaborazione con il Circolo di Cultura A.P.S. di Barrafranca, la Federazione F.O.I. (Federazione Ornicoltori Italiani) e il Raggruppamento Ornicoltori Siciliani, con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Barrafranca.

Ad arricchire la mostra ornitologica, un’esposizione di 20 opere a tema, realizzate dagli alunni del Liceo Artistico dell’I.I.S.S. “A. Manzoni e F. Juvara” di San Cataldo. La mostra si è tenuta dal 16 al 20 ottobre presso l’aula multifunzionale dell’I.C. “San Giovanni Bosco-Europa”.

Edwige Terranova, presidente del Circolo di Cultura, ha aperto la premiazione affermando: “Le mostre ornitologiche nazionali offrono una serie di benefici per il territorio ospitante. Non solo attraggono appassionati e studiosi da tutto il Paese, ma stimolano anche l’economia locale attraverso il turismo. Ospitare un evento di questo genere può aumentare la visibilità della regione, promuovere la consapevolezza ambientale e incoraggiare la protezione delle specie aviarie locali. Essendo un evento culturale e scientifico, favorisce la condivisione di conoscenze e può anche portare a collaborazioni e progetti futuri nel campo dell’ornitologia”. Ha inoltre ringraziato il sindaco Giuseppe Lo Monaco e l’amministrazione comunale, insieme alla dirigente scolastica dell’I.C. “San Giovanni Bosco-Europa” per aver messo a disposizione i locali della scuola.

Ignazio Raimondi, presidente dell’Associazione A.O.C.S., si è dichiarato estremamente soddisfatto dello svolgimento della mostra, dichiarando che organizzare l’evento a Barrafranca non è stato semplice poiché la maggior parte dei soci dell’associazione risiede a San Cataldo. Il vicepresidente, Rino Bancheri, ha ringraziato per l’ospitalità, mentre il direttore della mostra, Alfonso Galota, tesoriere dell’A.O.C.S., è stato lodato per il suo impegno nella gestione burocratica e organizzativa dell’evento.

Alla premiazione ha partecipato anche Antonio Oliva, membro del direttivo del R.O.S. (Raggruppamento Ornicoltori Siciliani), che si è complimentato per l’eccellente organizzazione dell’esposizione e del concorso. Il sindaco Giuseppe Lo Monaco ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa e ha ringraziato gli organizzatori.

Tra le principali specie esposte si sono distinti: canarini di colore, estrildidi, eringillidi, ebridi, pappagalli, psittacidi, canarini esotici, pappagalli di grande taglia, canarini forma e posizione arricciati e canarini di forma e posizione liscia.

La mostra ha accolto non solo molti visitatori, ma anche ottanta allevatori provenienti da tutta la Sicilia, per un totale di 580 esemplari tra canarini, pappagalli, uccelli esotici e razze inglesi.

Il 17 ottobre i giudici della Federazione Ornicoltori Italiani, provenienti da tutta Italia, hanno valutato gli esemplari secondo i criteri di tipo, varietà, categoria, portamento, piumaggio e benessere, proclamando i vincitori delle diverse categorie secondo gli standard nazionali.

Il 18 ottobre la mostra è stata aperta alle scolaresche, con l’obiettivo di diffondere tra i giovani l’interesse per l’ornitologia. Gli studenti hanno mostrato grande curiosità per la varietà di colori e forme degli uccelli esposti.

Durante la premiazione erano presenti trofei, targhe, coccarde e vari gadget. È stata inoltre presente la prima e unica ambulanza veterinaria della provincia di Enna, dell’associazione “Piazza Armerina Soccorso Odv”, inaugurata lo scorso 28 settembre, che garantirà un’assistenza tempestiva e qualificata agli animali malati o feriti.