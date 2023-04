Barrafranca: stabilizzati 48 lavoratori precari al Comune

“Giornata storica per i 48 dipendenti comunali precari del Comune di Barrafranca, gli ultimi rimasti in tutta la provincia di Enna, che sono stati adesso finalmente stabilizzati”. A dirlo sono il coordinatore provinciale della Cisl Francesco Stranera e Nino Dalia, che si è a lungo battuto per questi lavoratori.

Dopo la conclusione con esito positivo dell’incontro avuto in data 27 marzo tra le organizzazioni sindacali e la Prefettura di Enna, che ha praticamente sancito la conclusione dello stato di agitazione dei dipendenti comunali per la mancata erogazione del fondo salario accessorio 2020 e 2021, ieri mattina, di fronte alla commissione straordinaria, sono stati firmati i nuovi contratti dei 48 dipendenti che da oggi passano dallo status di lavoratori dipendenti a tempo determinato a dipendenti comunali a tempo indeterminato.

Già con delibera di giunta del 22/03/2021, avente ad oggetto “Stabilizzazione del personale precario – approvazione del fabbisogno per il triennio 2020/2022” è stato impresso un importante sigillo, dall’allora amministrazione Accardi, dopo lunghe battaglie sindacali in cui la Cisl Fp ha avuto un ruolo fondamentale in tutta la vicenda al fine di riuscire a dare una tranquillità mentale ed economica a 48 famiglie barresi.

“Adesso – commentano Francesco Stranera e Nino Dalia – ha avuto l’onere e l’onore di chiudere un lungo e tortuoso percorso, fatto di cavilli normativi e dissesti finanziari, vecchi e nuovi. Si apre quindi una nuova stagione per questo Comune, e la Cisl chiederà alla nuova amministrazione che si insedierà dopo le elezioni di maggio di avviare un percorso virtuoso di collaborazione con le parti sociali che dovrà portare ad una valorizzazione del personale a sua disposizione, con l’avvio delle progressioni orizzontali e verticali (ferme ormai da decenni), l’incremento orario del personale oggi stabilizzato ed una giusta contrattazione decentrata”.