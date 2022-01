Con apposita ordinanza commissariale è stata disposta nel Comune di Barrafranca la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado da lunedì 10 gennaio fino al 19 gennaio incluso, con conseguente adozione della DAD secondo i protocolli in vigore.

L’ordinanza rientra tra le misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Covid. Secondo l’ultimo aggiornamento sono 404 i positivi nel comune barrese.