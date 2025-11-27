Barrafranca: Rubrica Sicilia rinnova il direttivo

PUBBLICITÀ

Rubrica Sicilia, l’associazione culturale no profit con sede a Barrafranca che negli ultimi anni si è distinta per la capacità di raccontare e valorizzare l’identità siciliana, annuncia il rinnovo del proprio Direttivo.

La conferma di Andrea Barbaro Galizia alla presidenza segna l’avvio di una nuova fase, nel segno della continuità ma anche di un entusiasmo rinnovato.

Rubrica Sicilia ha costruito la sua storia attraverso progetti culturali, iniziative sociali, campagne dedicate alla legalità e all’ambiente, e una costante presenza sul territorio. Le pubblicazioni, le attività educational e la celebre linea Plastic Free – simbolo dell’impegno concreto dell’associazione – hanno contribuito a creare una comunità viva e partecipata.

Il nuovo Direttivo porta con sé un forte tratto distintivo: una maggioranza femminile ricca di talenti e sensibilità differenti. Accanto al Presidente, infatti, opereranno: Stefania Gentile, vicepresidente, mamma lavoratrice e riferimento nelle tematiche sociali; Chiara Crapanzano, vicepresidente, ingegnere, espressione della competenza tecnica al servizio della cultura; Viviana Bonfirraro, segreteria e tesoreria, laureata in legge e pilastro organizzativo dell’associazione; Ilenia Carbone, creativa romana, portatrice di una visione innovativa e artistica. Un gruppo eterogeneo, appassionato, capace di coniugare professionalità e visione, per accompagnare Rubrica Sicilia verso una nuova stagione di progettualità culturale.

L’Assemblea ha inoltre votato all’unanimità la nomina dei Soci Onorari, personalità che hanno rappresentato un sostegno fondamentale sin dalla nascita dell’associazione: Doriana Tomasello, prima sostenitrice e simbolo di forza imprenditoriale; Francesco Casano, primo grande donatore e promotore dell’identità Plastic Free; Dott. Gianluca Gucciardo, foniatra di fama internazionale e protagonista di iniziative culturali; e Silvio Schembri, giornalista d’inchiesta legato ai valori della legalità e dell’impegno civile.

Rubrica Sicilia continua così a ribadire la propria missione: essere un presidio culturale credibile, una comunità di volontari che mette tempo, idee e passione al servizio dell’isola.

Rubrica Sicilia non è una struttura professionale, non ha stipendi, orari o uffici. È una comunità. È tempo donato, idee condivise, passione che supera la stanchezza. È il gesto di chi, finito il lavoro, si ferma a scrivere un articolo, a pensare un progetto, a dare voce a una storia siciliana che merita di essere ascoltata, ma soprattutto di chi crede che raccontare la Sicilia significhi prendersene cura.