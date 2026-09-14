Barrafranca, primo Memorial Gabriele Giadone

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Un pomeriggio di sport e memoria a Barrafranca per ricordare Gabriele Giadone, il giovane calciatore morto a 15 anni il 10 maggio 2025. L’ASD Barrese ha organizzato il primo Memorial a lui dedicato, con il patrocinio della LND C.R. Sicilia e la partecipazione del Sant’Anna Enna e della Sommatinese Calcio.

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Le tre formazioni sono scese in campo per un triangolare che ha voluto unire il calcio al ricordo del giovane, trasformando la giornata sportiva in un momento di condivisione e vicinanza alla famiglia.

Sul piano sportivo, il torneo è stato vinto dal Sant’Anna Enna. Secondo posto per la Barrese, mentre la Sommatinese Calcio ha chiuso al terzo posto.

Al di là del risultato, l’ASD Barrese ha voluto sottolineare soprattutto il significato dell’iniziativa, dedicata alla memoria di Gabriele e ai valori dell’amicizia e della solidarietà.

«Gabriele questo memorial è per te, per ricordare ciò che sei stato per noi, per trasformare il dolore in un momento di amicizia, sport», è il messaggio del presidente Roberto Costa e dei dirigenti della Barrese.

Durante il Memorial non sono mancati momenti particolarmente emozionanti. Ai genitori di Gabriele è stata consegnata una maglia con il numero 16 e la scritta “Gabriele vive”.

Alla manifestazione era presente anche Liborio Severino del Sant’Anna Enna, padre di Luigi, anche lui morto in seguito a incidente stradale.

L’ASD Barrese ha infine ringraziato la LND C.R. Sicilia, le squadre partecipanti, gli amici e quanti hanno preso parte alla giornata, sintetizzandone lo spirito nel messaggio: «Il calcio ci unisce, la memoria ci guiderà e il ricordo di Gabriele per sempre vivrà».