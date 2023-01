Barrafranca: premiati i “barresi dell’anno”

Istituita la prima edizione del premio “Matteo Barresi” da parte della Commissione Prefettizia del Comune di Barrafranca (composta dal dott. Leonardo La Vigna, dal dott. Carmelo La Paglia e della dott.ssa Maria Salerno, ndr) che è stato conferito ieri, mercoledì 4 gennaio, a persone e attività economiche che si sono distinte nella società civile del paese dell’entroterra ennese. La cerimonia si è svolta con grande partecipazione di pubblico, ma in sobrietà, nell’Auditorium dell’ISISS “Giovanni Falcone” di Barrafranca nella mattinata di ieri. E la scelta dell’Istituto d’Istruzione Superiore guidato dalla DS Prof.ssa Maria Stella Gueli – che ha aperto la giornata di premiazione – come location non è casuale: la scuola presidio di legalità, ieri come oggi, e ancora domani.

Barrafranca non è solo mafia, non come si possa immaginare anche a causa di parecchi luoghi comuni e falsi miti, o come recitano molte cronache giudiziarie locali. C’è tanta gente che studia, crea, lavora con spirito di sacrificio e dà lustro al paese. Questo premio va a loro, come riconoscimento per la comunità barrese per il suo essere coesa e solidale e per i singoli gesti, espressione della creatività e del senso civico di ognuno. Si legge nelle motivazioni:

“Con tale riconoscimento si intende premiare il cittadino barrese vivente, anche non residente a Barrafranca, che si sia distinto in azioni meritorie a carattere volontario, benefico, sociale, solidale, civico o imprenditoriale, raggiungendo importanti risultati a livello nazionale e internazionale. Si tratta di un cittadino che si è distinto per azione singola o ripetuta e comunque senza pretesa di alcuna ricompensa per il proprio operato in aiuto alle fasce più deboli (famiglie, disabili, anziani, minori), disagiate ed emarginate, preferibilmente, della comunità di Barrafranca”.

Tre i premiati come “barresi dell’anno”. Il diciottenne Luigi Ingala, fresco di maturità scientifica proprio dall’ISISS Falcone, che nel mese di ottobre scorso è stato tra i 25 insigniti dal Capo dello Stato Sergio Mattarella dell’onorificenza di “Alfiere del lavoro”, dopo aver superato una selezione di oltre 3mila candidati; assieme a lui il Prof. Gaetano Vicari, pittore apprezzato in tutta Italia, colui che ha dipinto l’effige della compatrona Maria SS.ma della Stella con tanta dedizione, esprimendo la grazia e la dolcezza della Madre di Dio, e che dal 2015, ha dato vita al Salotto Artistico-Letterario “Civico 49”, che accoglie alcuni dei principali rappresentanti della cultura barrese, al fine di produrre cultura e diffondere cultura. Tra questi anche il terzo premiato, il Prof. Diego Aleo, scrittore di raro pregio e custode delle tradizioni culturali ed etno-antropologiche del paese dell’ennese. Per la società che produce e che dà lustro a Barrafranca premiati invece il “Panificio Mulara”, la Sig.ra Allegro Crocifissa del Bar Sport”, inventrice dello speciale dolce barrese noto in tutto il mondo “La Foglia Allegra”, e l’“Oleificio Ferreri”.

A seguire un intervento della ProLoco cittadina e un ricordo del magistrato e scrittore Giuseppe Guido Loschiavo a cura del prof. Filippo Salvaggio. Loschiavo, autore di “Piccola Pretura”, conosceva il territorio barrese e ne ha tratto ispirazione sia per scrivere romanzi, pubblicare saggi giuridici e opere in cui viene descritto il fenomeno mafioso. La scuola ha infine premiato anche altri tre ex studenti meritevoli: si tratta di Francesco Cravotta, Cinzia Tropea e Benedetto Giuseppe Russo.

Giuliana Maria Amata