Barrafranca, “Nonni Makers”: al via progetto per l’inclusione digitale della popolazione anziana

PUBBLICITÀ

Ha preso ufficialmente il via il progetto “Nonni Makers”, iniziativa dedicata all’invecchiamento attivo e all’inclusione digitale della popolazione anziana, realizzata nell’ambito dell’Avviso pubblico regionale 2025 e patrocinata dalla Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

PUBBLICITÀ

Il progetto è promosso dall’Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore “PoliOrienta”, presieduta da Enza Di Gloria, in partenariato con la Casa Famiglia per Anziani “Giovanni Paolo II s.r.l.” di Barrafranca, struttura che ospiterà tutte le attività previste. L’iniziativa mira a rafforzare le competenze digitali degli anziani, promuovendo un uso consapevole e sicuro delle nuove tecnologie e favorendo il dialogo intergenerazionale, nel segno della valorizzazione delle esperienze e dei saperi della terza età.

“La digitalizzazione – commenta la presidente di PoliOrienta, Enza Di Gloria – è importantissima per gli anziani e le fasce più deboli. Riduce il senso di isolamento nel quale spesso si ritrovano e permette loro di restare in contatto con i nipoti e i propri cari, alleviando ansie e, in alcuni casi, depressione. Per i ‘nostri’ nonni, la digitalizzazione restituisce autonomia e inclusione, infatti possono avere un coinvolgimento sociale più agevole ma non dimentichiamo anche l’altra faccia della medaglia: sono più esposti al rischio di truffe quindi la conoscenza e l’alfabetizzazione, attraverso questo progetto, renderà più basso il rischio, perché avranno degli strumenti in più per riconoscere i probabili pericoli”.

Il percorso formativo ha preso inizio ieri, 7 gennaio 2026, con un incontro di presentazione del progetto, arricchito dagli interventi di un educatore digitale e di un esperto in sicurezza informatica. Il calendario proseguirà il 17 gennaio con un appuntamento dedicato alla sensibilizzazione sull’uso consapevole del web: dal riconoscimento delle fonti attendibili alla tutela della privacy, dalla gestione delle password alla prevenzione delle truffe online e al contrasto delle fake news.

Il 31 gennaio sarà invece la volta del confronto tra generazioni, attraverso un match intergenerazionale guidato da un educatore sociale, che coinvolgerà i partecipanti in attività ludico-creative e momenti di costruzione del gruppo. Il 14 febbraio spazio ai laboratori pratici di alfabetizzazione digitale, con esercitazioni guidate su smartphone, tablet e computer: dall’utilizzo di internet e della posta elettronica ai social network e agli strumenti di comunicazione, fino all’introduzione a tecnologie innovative come la stampa 3D, attraverso percorsi formativi strutturati su livelli progressivi.

Il programma continuerà il 28 febbraio con laboratori creativi e digitali che vedranno giovani e anziani impegnati nella realizzazione di manufatti artigianali e contenuti multimediali, favorendo lo scambio di competenze e la socializzazione. Il 7 marzo è infine previsto un laboratorio di educazione finanziaria, condotto da un consulente esperto, dedicato alla gestione delle spese quotidiane, all’uso sicuro degli strumenti bancari digitali e alla prevenzione delle truffe economiche. Ulteriori attività saranno programmate nelle settimane successive in base alle esigenze organizzative e ai bisogni dei partecipanti.

“Nonni Makers” si conferma così come un’importante occasione di crescita personale e collettiva, contribuendo alla costruzione di una comunità più consapevole, inclusiva e solidale, capace di mettere in dialogo generazioni diverse attraverso il linguaggio della tecnologia.