Barrafranca, nasce il gruppo di ControCorrente

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ControCorrente amplia la propria presenza sul territorio e avvia una nuova realtà anche in provincia di Enna.

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A Barrafranca è stato costituito un nuovo gruppo formato da cittadini che hanno aderito al movimento guidato da Ismaele La Vardera.

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A darne notizia è il coordinatore regionale Gandolfo Lo Verde: “Diamo il benvenuto agli amici di Barrafranca che con grande convinzione hanno aderito al nostro progetto. Siamo felici di sbarcare in importanti comuni dell’Ennese, in quanto territori abbandonati dalla politica e che invece meritano particolare attenzione”.

Soddisfazione anche da parte del responsabile del nuovo faro di Barrafranca, Biagio Bevilacqua: “Siamo pronti a dare il nostro contributo ed il nostro sostegno al progetto di ControCorrente, unica speranza in uno scenario politico siciliano profondamente triste, decadente e depresso”.

Tra le prime iniziative intraprese dal faro, ci sarà la raccolta firme a supporto della petizione sull’acqua lanciata dal movimento di Ismaele La Vardera.