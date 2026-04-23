Barrafranca, menzione al Certamen Mutycense per due studenti del “Falcone”

55 minuti ago
menzione alunni Falcone
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Successo e soddisfazione per due alunni dell’I.S.I.S.S. “Giovanni Falcone” di Barrafranca. Si tratta di Stefania Pantusa (classe V A) e Samuele Calabrese (classe III A). I ragazzi, che frequentano l’indirizzo classico dell’Istituto Superiore di Barrafranca, hanno ottenuto una menzione in seguito alla partecipazione all’edizione 2026 del noto Certamen Mutycense, organizzato dal Liceo “Galilei-Campailla” di Modica.

Il concorso ha previsto per i giovani classicisti barresi una traduzione dal latino all’italiano in cinque ore, con commento e analisi del testo alla luce delle vicende di attualità, che quest’anno hanno affrontato l’argomento scottante del lavoro di ieri e di oggi. I ragazzi hanno spaziato da Seneca a Marx, da Vegezio alla figura odierna del chirurgo.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica, prof.ssa Maria Stella Gueli, dalla referente del progetto, prof.ssa Tatiana Giaquinta, e dagli insegnanti dei due ragazzi, prof.ssa Santina Russo, prof.ssa Silvia Romano e prof.ssa Angelina Privitelli, a testimonianza del fatto che gli autori classici latini e greci hanno ancora tanto da dirci. Il Falcone si riconferma, dunque, come istituto capace di offrire valide competenze per proiettarsi sul mondo odierno con la saggezza dei grandi del passato.

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