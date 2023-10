Barrafranca: la Protezione Civile incontra gli studenti del Verga

PUBBLICITÀ

Ieri, in occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, è stata organizzata dall’amministrazione comunale di Barrafranca, di concerto con il responsabile di Protezione Civile Paolo Fulco, una giornata dimostrativa di sensibilizzazione delle attività svolte proprio dalla Protezione Civile rivolta agli alunni della Scuola Media Giovanni Verga, per un approccio consapevole ai rischi del territorio e la salvaguardia dell’ambiente.

PUBBLICITÀ

Durante la giornata sono state ricordate anche le vittime causate dall’alluvione del 12 ottobre del 1991, in cui la furia delle acque travolse sei persone rimaste nel bivio Catena per aiutare altre persone in difficoltà.

I volontari e il responsabile dell’ODV 172 Amico Soccorso Gaetano Bernunzo hanno svolto attività teorico/pratica delle operazioni emergenziali di Protezione Civile, con mezzi e attrezzature. Presenti il sindaco Giuseppe Lo Monaco, il responsabile di Protezione Civile Comunale Maria Costa, la direzione scolastica e il corpo docente.