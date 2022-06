Barrafranca: la Cisl Fp diffida il Comune sul mancato pagamento del fondo efficientamento servizi

Mancato pagamento del fondo efficientamento servizi per l’anno 2020 e mancata costituzione delle risorse per l’anno 2021, la Cisl Fp diffida la commissione straordinaria del Comune di Barrafranca e annuncia iniziative di protesta.

Il sindacato, attraverso il segretario generale delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna Salvatore Parello e il segretario territoriale Giovanni Luca Vancheri, ha sollecitato nuovamente la struttura commissariale – interessando per conoscenza anche la Prefettura di Enna – a dare seguito a quanto previsto dal contratto dei lavoratori e, soprattutto, a dare risposte dopo mesi di incomprensibile silenzio.

“Già da metà marzo – spiegano Parello e Vancheri – chiediamo un incontro urgente per chiarire cosa accadrà in merito alle retribuzioni previste per i lavoratori, ma le nostre note sono rimaste inevase. Per questo, adesso, abbiamo formalmente diffidato la commissione straordinaria e il segretario generale dell’ente a voler riscontrare entro 7 giorni le nostre richieste, ferma restante ogni ulteriore azione che sarà avviata senza alcun preavviso in caso di mancato riscontro”.