AcquaEnna informa che la Società Siciliacque, ha comunicato per le vie brevi l’interruzione dell’erogazione idrica, al fine di consentire l’esecuzione di un intervento urgente di riparazione lungo la condotta di adduzione sita in C.da Capodarso, in territorio del Comune di Enna.

Per tale ragione, dalle ore 12:00 del 27/06/2025 e per le successive 48 ore, verrà sospesa l’erogazione idrica nell’abitato del Comune di Barrafranca.