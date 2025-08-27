Barrafranca, incendio in una palazzina: stabile evacuato, nessun ferito

PUBBLICITÀ

Dalle ore 17.05 circa i Vigili del Fuoco del Comando di Enna sono impegnati a Barrafranca, piazza Martiri della Libertà, per un incendio in un’abitazione. Le fiamme, per cause in corso di accertamento, si sono sviluppate nel secondo piano di una palazzina a due piani.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con due squadre, Enna e Piazza Armerina, oltre all’autoscala e un’autobotte in supporto. Le abitazioni dello stabile sono state evacuate. Non si registrano feriti. L’opera dei Vigili del Fuoco è valsa ad impedire che le fiamme si propagassero anche negli appartamenti confinanti.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche il 118, i Carabinieri e la Polizia Locale.