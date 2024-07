PUBBLICITÀ

Nella prima mattinata odierna, la squadra dei Vigili del Fuoco di Piazza Armerina più l’autobotte di Enna, è intervenuta a Barrafranca in via Po per un incendio in un garage.

Per cause ancora in fase di accertamento, l’incendio si stava espandendo anche nei piani superiori.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato fondamentale per impedire il coinvolgimento delle abitazioni soprastanti.