Barrafranca: inaugurato “L’Albero della Sicurezza”

PUBBLICITÀ

Sabato, a Barrafranca, è stato inaugurato nei pressi del Monumento ai Caduti “L’Albero della Sicurezza”, un albero di Natale molto speciale realizzato grazie alla disponibilità del sindaco Lo Monaco, che ha accolto con favore la proposta dell’ANMIL, e alla collaborazione dell’Azione Cattolica di Enna e Barrafranca, del MLAC (Movimento Lavoratori Azione Cattolica), e della Diocesi di Piazza Armerina. Un contributo fondamentale all’iniziativa è stato dato dalla Prof.ssa Tiziana Buono, presidente dell’Azione Cattolica di Enna e segretaria diocesana del MLAC, e dall’Avv. Giusy Macaluso, legale della sezione provinciale dell’ANMIL di Enna.

Come spiegato dal presidente provinciale dell’ANMIL, Filippo Timpanaro, l’albero rappresenta un’installazione unica e dal forte valore simbolico: una struttura natalizia composta da caschi antinfortunistici montati su un’intelaiatura tipica dei cantieri. Questa originale creazione, ideata dall’artista Francesco Sbolzani, unisce l’atmosfera delle festività natalizie al tema della prevenzione, lanciando un messaggio visivo potente sull’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche durante il periodo natalizio.

Il sindaco Lo Monaco ha sottolineato l’importanza di non abbassare la guardia sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, affinché ogni lavoratore possa svolgere le proprie attività in serenità, senza correre rischi o pericoli.

Tiziana Buono, presidente dell’Azione Cattolica di Enna e segretaria diocesana del MLAC, ha evidenziato come l’albero, simbolo di vita, si erga verso l’alto in cerca di luce e valori etici, così come l’albero lavorativo può crescere robusto, sicuro e sano, se garantita una vita attiva, dignitosa, sicura e solidale.

Giusy Macaluso, legale della sede Anmil, ha sottolineato come l’iniziativa che unisce l’arte, il sociale e il senso civico, portando nelle piazze non solo lo spirito natalizio ma anche un messaggio di speranza, rappresenti per tutti un’occasione per riflettere su quanto sia fondamentale tutelare i lavoratori diffondendo la cultura della sicurezza come valore condiviso.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il vice sindaco Faraci, l’assessore Ingala, il presidente del consiglio comunale Cumia, il comandante dei Vigili Urbani e numerosi cittadini barresi. L’inaugurazione si è conclusa con una preghiera, dedicata a tutti i lavoratori, affinché possano operare in condizioni di dignità e sicurezza.