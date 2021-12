Barrafranca: inaugurata la nuova sede del Circolo di Cultura

Inaugurata a Barrafranca la nuova sede del Circolo di Cultura con la mostra personale di pittura realizzata dal docente e artista Lorenzo Maniscalco.

Il Circolo di Cultura, in passato Circolo dei Galantuomini o meglio Circolo di Compagnia dei Civili, è uno dei sodalizi più antichi della città di Barrafranca.

“Avere un’immobile di proprietà è da sempre stato un sogno – ha dichiarato la presidente Edwige Terranova al taglio del nastro – e se in passato questo sogno non è stato possibile realizzarlo appieno, oggi è reso possibile grazie alla generosa visione della famiglia Gentile, di Stella, Fabrizio e Michele, che vedono nella cultura il dono più grande che si può fare alla propria comunità e che hanno donato al Circolo di Cultura l’immobile che si inaugura oggi come sede”.

La mostra d’arte personale dell’artista Lorenzo Maniscalco rientra all’interno di progetto più ampio dal titolo “Aldilà del Rosa” la cui finalità principale è la sensibilizzazione della comunità barrese alle questioni legate alla parità di genere. Maniscalco, classe 1991, è artista versatile. Pittore, musicista, docente di matematica, performer, amante di De Andrè e del buon vino. Da alcuni anni crea delle opere con tecniche pittoriche e materiche al contempo, utilizzando cocci in ceramica, plastica, legno, residui di forme altre che, sulle tele, riacquistano nuove forme e nuovi significati. I colori della Sicilia e le decorazioni delle maioliche diventano paesaggi astratti e dimensioni surreali.

“Sono molto contento di aver inaugurato una mostra personale a Barrafranca, la città in cui è iniziata la mia carriera da docente. Qui ho avuto la possibilità di conoscere splendide persone, non solo alunni e colleghi, ma anche persone comuni, artisti ed associazioni che cercano di portare avanti lo spirito culturale di un’intera società – dice l’artista, che aggiunge -. So bene che la storia di un paese passa dalle mani delle associazioni, dei circoli, dei singoli cittadini che credono nell’arte e nella cultura. Sono felice di far parte anch’io di un pezzo della storia di Barrafranca. Per questo ringrazio tutti i barresi che mi hanno accolto nella loro terra ma, soprattutto, il Circolo di Cultura, presieduto dall’amica Edwige Terranova, per avermi concesso l’onore di inaugurare la nuova Sede proprio con una mia esposizione”.

Giuliana Maria Amata