Barrafranca: il Liceo delle Scienze Umane primo in Sicilia secondo Eduscopio

Secondo i risultati appena pubblicati della Fondazione Giovanni Agnelli nel report Eduscopio 2024/2025, il Liceo delle Scienze Umane di Barrafranca si colloca al primo posto tra i licei della sua tipologia in tutta la Sicilia. Questo importante riconoscimento si basa sull’indice FGA, che combina la media dei voti e la percentuale dei crediti universitari conseguiti dagli ex studenti nel primo anno di università.

Il dato riflette l’efficacia della formazione offerta dal Liceo di Barrafranca, che riesce a preparare i propri studenti con solide basi, garantendo loro successo negli studi universitari. Il punteggio FGA del liceo si distingue per essere tra i più alti in assoluto nell’indirizzo di Scienze Umane nell’intera regione.

Il dirigente scolastico, prof.ssa Maria Stella Gueli, in una dichiarazione, ha sottolineato: “Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra, in cui i docenti hanno saputo accompagnare i ragazzi non solo nello studio ma anche nella crescita personale e nella preparazione al futuro. È un riconoscimento che ci sprona a migliorare continuamente”.

I docenti del Liceo di Barrafranca hanno avuto un ruolo cruciale nel conseguimento di questo primato.

“La nostra attenzione al metodo di studio, al supporto degli studenti e all’orientamento è stata determinante per trasformare le difficoltà degli anni segnati dalla pandemia in opportunità di crescita” dichiara la prof.ssa Ilenia Adamo, docente delle materie di indirizzo.

Eduscopio 2024/2025 continua a dimostrare quanto il lavoro e la dedizione dei docenti e delle istituzioni scolastiche possano fare la differenza nella preparazione degli studenti, e il Liceo delle Scienze Umane di Barrafranca si distingue come un punto di riferimento per la Sicilia.