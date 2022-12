Barrafranca: i Carabinieri incontrano gli studenti del San Giovanni Bosco

L’Arma dei Carabinieri ha incontrato le ultime classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco. Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Nadia Rizzo, e lo staff di insegnanti hanno promosso le lezioni di concerto con il Comandante della Compagnia Carabinieri di Piazza Armerina, Capitano Emanuele Grio. Lo scopo dell’incontro è stato, come sempre, quello di promuovere la cultura della legalità, il rispetto delle regole, la conoscenza di base delle prescrizioni, degli obblighi, dei divieti che costituiscono il perno fondamentale della vita in comunità, specialmente in ambito scolastico.

PUBBLICITÀ

Tante le tematiche trattate, dal cyberbullismo, alla nuova dipendenza dei ragazzi dagli smartphone e dai social network e l’uso/abuso di alcol e sostanze stupefacenti da parte degli adolescenti, fino ad arrivare ai reati cosiddetti intrafamiliari (maltrattamenti in famiglia).

Nel corso della lezione, l’ufficiale dell’Arma ha spiegato ai ragazzi i compiti delle forze dell’ordine, impegnate quotidianamente nel contrasto alla criminalità comune ed organizzata, ha illustrato il ruolo fondamentale svolto dalla scuola, fondamentale per allargare gli orizzonti dei ragazzi, aiutandoli a realizzare i loro sogni, e dalla famiglia che deve abituare i ragazzi al rispetto delle regole ed al rispetto verso gli altri.

I giovani studenti, affascinati dagli argomenti trattati, hanno posto tantissime domande che hanno interessato argomenti di strettissima attualità di cronaca ed hanno chiesto consigli per evitare i pericoli che si celano dietro l’utilizzo della rete internet.

Le curiosità si sono poi estese sulla professione del Carabiniere: sono state, infatti, illustrate anche le modalità di accesso all’Arma dei Carabinieri e le sue funzioni.