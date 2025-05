Barrafranca: grave incendio presso un deposito di materiale edile

PUBBLICITÀ

Dalle ore 14.00 circa i vigili del Fuoco del Comando provinciale di Enna sono impegnati a Barrafranca presso Contrada Albana per spegnere un grave incendio divampato in un deposito adibito al ricovero di materiale ed attrezzature edili di circa 150 mq.

I VVF stanno operando alacremente con 2 squadre, una da Enna e una del distaccamento di Piazza Armerina, in più è presente anche un’autobotte di rincalzo.

Non si registrano feriti. Ancora da accertare le cause del rogo. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri