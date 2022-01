Barrafranca: gli studenti del Falcone in sciopero. “Rientro in sicurezza!”

Anche gli studenti dell’ISISS Giovanni Falcone e dell’Istituto Professionale Agrario di Barrafranca da oggi in sciopero con lo scopo di stabilire un dialogo costante con le istituzioni sul rientro in classe.

“Chiediamo con insistenza – fanno sapere gli studenti – screening prima del rientro e periodici, fornitura di mascherine FFP2, rispetto delle normative vigenti su capienza trasporti e dialogo costante con le istituzioni per garantire una continuità didattica in presenza ma in sicurezza. Oggi la comunità studentesca barrese, unita – proseguono – dopo due anni dalla situazione pandemica, torna a farsi sentire per opporsi alla mancata attenzione da parte delle istituzioni”.

Gli studenti ribadiscono: “noi crediamo nella scuola, il disinteresse per la collettività non porterà a conclusioni poiché l’indifferenza è la paralisi dell’anima, è una morte prematura, è parassitismo e vigliaccheria e noi abbiamo tanta voglia di ricominciare col piede giusto. Non abbiamo intenzione di abituarci ad una realtà distopica della scuola, perché questa genera rassegnazione, la rassegnazione genera apatia ed inerzia ed impedisce alle persone di lottare per ciò che è giusto e per quello in cui si crede. Noi siamo usciti dalla nostra ‘zona evanescente’ e abbiamo deciso di non arrenderci a questa mediocrità fin quando non ci sarà un riscontro positivo che ci garantisca la continuità delle lezioni in presenza con le giuste precauzioni”.