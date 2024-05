Barrafranca: giornata internazionale dei bambini scomparsi, campagna di sensibilizzazione della Polizia

PUBBLICITÀ

Questa mattina a Barrafranca, presso la zona mercatale e il centro urbano, in occasione della “Giornata Internazionale dei bambini scomparsi”, si è svolta una campagna di sensibilizzazione ad opera di personale della Polizia di Stato della Questura di Enna ed organizzata dalla Direzione Centrale Anticrimine.

PUBBLICITÀ

La campagna nasce al fine di aiutare i giovani a riconoscere le situazioni di disagio e prevenire i rischi connessi agli episodi di scomparsa, sottolineando l’importanza di rivolgersi alle Forze di Polizia.

Per la circostanza, è stato allestito il Camper della Questura di Enna con la presenza di personale specializzato in materia della locale Divisione Polizia Anticrimine pronto a ricevere eventuali segnalazioni, che ha provveduto, altresì, a distribuire brochure e materiale conoscitivo inerente la tematica in voce, anche all’interno nelle edicole cittadine, nelle librerie e informando i cittadini circa la possibilità di poter segnalare qualsiasi problematica attraverso l’applicazione “YOUPOL” che consente di mettersi in contatto anonimamente con la Polizia di Stato con chi è in cerca di aiuto.

L’obiettivo della campagna è quello di prevenire le situazioni come il disagio personale, adescamento in rete, cyberbullismo, legami sentimentali ossessivi e dannosi, violenza domestica e maltrattamenti che possano indurre l’allontanamento dagli affetti familiari.