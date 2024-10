Barrafranca: erogazione idrica, posticipato il turno di giovedì

PUBBLICITÀ

AcquaEnna informa che la Società Siciliacque, nella giornata di ieri ha comunicato l’interruzione dell’erogazione idrica per consentire un intervento di manutenzione sull’acquedotto Blufi.

PUBBLICITÀ

Alle ore 16,30 di oggi, mercoledì 9 ottobre, la portata in ingresso al serbatoio di AcquaEnna non risulta essere stata ancora ripristinata. Per tale ragione il turno di erogazione idrica del Comune di

Barrafranca, previsto per domani, giovedì 10 ottobre, non potrà essere rispettato e sarà posticipato.

“Tutto quanto sopra – conclude AcquaEnna – fermo restando il ripristino delle portate e salvo eventuali ulteriori imprevisti che saranno prontamente comunicati”.