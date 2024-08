Barrafranca: controlli dei Carabinieri alla circolazione stradale

PUBBLICITÀ

Intensa e capillare l’attività di pattugliamento e controllo realizzata dalla metà di giugno alla fine di luglio di quest’anno dalla Stazione Carabinieri di Barrafranca, cui si è affiancata una rilevante opera di prevenzione per contrastare comportamenti incauti o pericolosi alla guida. Un’attività che ha consentito ai militari di fermare e sottoporre al test dell’etilometro oltre trenta conducenti di veicoli.

Ventiquattro in tutto le violazioni riscontrate al Codice della strada, di cui tre quelle contestate ai sensi dell’art. 186 c. 2 lett A che vieta la guida in stato di ebrezza che prevede la sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi, mentre otto le patenti sospese che prevedono la denuncia in quanto i conducenti sono stati trovati positivi ad un tasso alcolemico superiore allo 0.8 gr/l. con relativa sospensione della patente di guida che va da 6 mesi ad un anno.

Nel contesto sono state una ventina le pattuglie impiegate nella vigilanza stradale, con il ritiro complessivo di oltre dieci patenti di guida e otto carte di circolazione, un sequestro amministrativo di un veicolo privo di copertura assicurativa e tre contravvenzioni contestate a conducenti di motoveicoli per guida senza casco con fermo amministrativo del mezzo per sessanta giorni.