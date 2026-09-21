Barrafranca, congresso del Mpa: Alessandro Ragusa nominato segretario comunale

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Il congresso comunale del Mpa di Barrafranca ha aperto la stagione congressuale del movimento nella provincia di Enna. Alla presenza dell’ex presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo e degli assessori regionali Elisa Ingala e Francesco Colianni, sono stati nominati il segretario comunale Alessandro Ragusa e il nuovo direttivo.

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A comporre il direttivo sono Cateno Accardi, Calogero Aleo, Carmelo Barbagallo, Federico Bevilacqua, Sebastiano Bongarrà, Oscar Bonfirraro, Giuseppe Bonincontro, Salvatore Branciforti, Ivan Canale, Giuseppe Cumia, Alessandro D’Alessandro, Michele Faraci, Ignazio Fardella, Salvatore Giunta, Rosario Lanza, Calogero Miccichè, Alfonso Nicoletti, Giovanni Nicolosi, Angelo Ragusa, Luigi Strazzanti e Giuseppe Vetriolo.

Al centro del confronto, i grandi temi che interessano Barrafranca, a partire dalle infrastrutture e dall’approvvigionamento idrico. Nel corso dei lavori sono stati richiamati i 25 milioni di euro destinati all’adeguamento della diga Oliva e il finanziamento di 2,7 milioni di euro per la rete idrica: risposte concrete alle esigenze del territorio, ottenute grazie all’impegno del Mpa e al supporto dell’assessore regionale Francesco Colianni.

Il congresso ha rappresentato anche un momento di rilancio dell’organizzazione locale, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con i cittadini e tradurre le priorità della comunità in iniziative e proposte amministrative.

Da Barrafranca, peraltro, parte un percorso che toccherà tutti i venti comuni della provincia di Enna e culminerà a novembre con il congresso provinciale.