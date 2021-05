Barrafranca: celebrazioni dantesche, borse di studio per 2 studenti del Falcone

Ben due studenti dell’I.S.I.S.S. “G. Falcone” hanno meritato due delle quattro borse di studio messe a disposizione da Federconsumatori Enna per le celebrazioni Dantesche 1321-2021. A riceverle Damiano Milano e Kaya Ying. La premiazione è avvenuta giovedì 13 maggio presso l’auditorium dell’istituto in presenza della dirigente prof.ssa Maria Stella Gueli, del referente prof. Filippo Salvaggio e del rappresentante di Federconsumatori Enna, prof. Fabio Lupo.

Gli studenti si sono cimentati nella scrittura di un breve testo di 600 caratteri, volto a definire l’importanza dello studio delle opere di Dante Alighieri nel 2021. Il taglio metacognitivo e interdisciplinare dei lavori consegnati dagli studenti è stato apprezzato dalla giuria, in quanto ha rivelato aspetti universali e misteriosi della Divina Commedia, che continuano a suggerire nuovi sguardi sull’oltre.

Ad affiancare gli alunni del “Falcone”, di fatto, sono stati due docenti di lettere, il prof. Filippo Salvaggio, e la prof.ssa Silvia Romano, specialista in Dantistica, e un docente di Fisica, il prof. Lorenzo Maniscalco.

Le due borse di studio saranno occasione per approfondire le intuizioni scaturite nello svolgere la consegna del bando e per non fare mancare agli studenti l’ingrediente di base per la conoscenza: i libri.

La Dirigente Gueli, nel ringraziare Federconsumatori, ha invitato gli studenti a lanciarsi nel mondo della cultura e a partecipare con il dovuto slancio a iniziative come questa, utili per raffrontarsi con l’extrascuola e per ampliare le proprie vedute.