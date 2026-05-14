Barrafranca, celebrata messa in onore di San Giorgio martire

PUBBLICITÀ

Lo scorso 10 maggio a Barrafranca, nella chiesa Maria SS dell’Itria, si è celebrata la messa in onore di San Giorgio martire, Patrono del Sacro Militare Ordine Costantiniano. Nella sacralità della Santa messa si sono ritrovati il Commendatore dell’ordine Matteo Bertino, il Cavaliere Ufficiale Balsamo Alessandro ed i Cavalieri Giovanni Paternò, Milazzo Marco, Elio Virone, Favata Salvatore, Gioacchino Borzellino, Giuseppe Mastrobuono, Claudio Giuffrè e le Dame Giuseppina Crescimanna, Marguerite Scarpinata e Angelica Zarba.

Dopo una breve introduzione, da parte del Cavaliere Paternò ai presenti, sulla figura del Cavaliere San Giorgio convertito al Cristianesimo che si immolò al credo della Santa Chiesa diventando martire, Don Luigi Sansone, Cappellano del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, nella sua omelia si è concentrato sulla figura di San Giorgio e sull’importanza della sua vita nella fede cristiana.

“La Croce, simbolo di sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo, viene cucita sui mantelli ed incisa sulle insegne dei Cavalieri e delle Dame Costantiniani a rappresentare il distintivo del credo e indica l’appartenenza a Cristo. Nella società moderna – continua Don Luigi – i Cavalieri Costantiniani sono chiamati costantemente a testimoniare la carità in tutte le sue forme sia materiali che immateriali, come ieri anche oggi”.

Questi si impegnano con la periodica, oramai nota, donazione di derrate alimentari destinate alle famiglie più bisognose con fanciulli da 0 a 3 anni inseriti nel progetto “Briciole di salute”, progetto promosso e portato avanti dalla famiglia Reale delle due Sicilie e dal delegato vicario Nobile Dott. Di Janni.

Prima di concludere la celebrazione Don Luigi ha voluto ricordare che il 10 maggio si è festeggiata la figura più importante – la Mamma – ricordando che la Vergine Maria fu figura essenziale ed importante nella vita di Gesù Cristo; che possa Lei proteggere tutte le mamme, anche quelle che hanno lasciato la vita terrena prematuramente.

A fine Celebrazione, il Commendatore Matteo Bertino ha letto il messaggio di augurio pervenuto da Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Marcello Semeraro, Gran Priore dell’Ordine Costantiniano, portando i saluti del delegato Vicario Dott. di Janni e di SAR principe Carlo di Borbone del regno delle due Sicilie; a seguire il Cavaliere Paternò ha recitato la “Preghiera del Cavaliere Costantiniano”.