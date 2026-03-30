Barrafranca: assemblea provinciale Avis

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Si è volta la 38^ Assemblea dell’Avis Provinciale di Enna sabato scorso presso il suggestivo Monastero delle Benedettine di Barrafranca, ospitata dall’Associazione Giovani Insieme. L’incontro è un importante momento di confronto e condivisione per tutte le realtà associative del territorio.

All’appuntamento hanno preso parte i presidenti delle Avis comunali della provincia e i delegati, a testimonianza di una partecipazione ampia e sentita. I lavori sono stati aperti con la relazione del presidente provinciale, Giuseppe Anselmo, che ha illustrato le attività svolte nel corso dell’ultimo anno, evidenziando i risultati raggiunti e le prospettive future dell’associazione.

A seguire, si è proceduto alla presentazione del bilancio, momento fondamentale per garantire trasparenza e correttezza nella gestione delle risorse, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

Sono quindi seguiti gli interventi dei capi delegazione, che hanno arricchito il dibattito con contributi, riflessioni e proposte operative, confermando il clima di partecipazione attiva che ha caratterizzato l’intera assemblea.

In chiusura, il presidente Giuseppe Anselmo ha sottolineato il valore dell’incontro: «L’assemblea – ha dichiarato – è stata un momento di confronto per migliorare sempre di più l’organizzazione dell’associazione. L’Avis – continua il presidente – è una grande famiglia composta da persone che perseguono il bene comune e tutti insieme contribuiscono a diffondere l’importanza della donazione del sangue».

Lo stesso presidente ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento all’Avis comunale di Barrafranca per l’impeccabile organizzazione dell’evento e per l’accoglienza riservata a tutti i partecipanti.

L’assemblea si è confermata, dunque, non solo come un momento istituzionale, ma anche un’occasione di riflessione condivisa e di rilancio dell’impegno dell’Avis provinciale di Enna, sempre più orientata a coinvolgere nuove generazioni e a rispondere in modo efficace ai bisogni del territorio.