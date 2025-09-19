Barrafranca: al via i lavori per la nuova Casa di Comunità

PUBBLICITÀ

Lo scorso 17 settembre l’ASP di Enna ha ufficialmente consegnato i lavori per la realizzazione della Casa di Comunità a Barrafranca, un progetto che determina un importante rafforzamento dell’assistenza sanitaria di prossimità.

Il nuovo presidio sanitario sarà realizzato nei locali dell’attuale ambulatorio, che beneficeranno di una completa trasformazione per diventare una struttura moderna, confortevole e all’avanguardia.

Si tratta di un intervento complessivo che non si limiterà alla semplice ristrutturazione degli spazi, ma che prevede un ripensamento globale del servizio sanitario locale, in linea con le direttive del PNRR che ha destinato risorse importanti al potenziamento della medicina territoriale.

I lavori di ristrutturazione trasformeranno l’aspetto e la funzionalità dei locali esistenti, rendendoli più accoglienti per pazienti e operatori sanitari e dotandoli di tutte le tecnologie necessarie per garantire un’assistenza di qualità. Il progetto include infatti l’acquisto di diverse apparecchiature elettromedicali di ultima generazione, che consentiranno di offrire sul territorio servizi diagnostici e terapeutici.

Durante l’esecuzione dei lavori, l’ASP ha voluto garantire la continuità dei servizi essenziali per la popolazione, predisponendo un piano di riorganizzazione temporanea che, seppur richiedendo alcuni piccoli sacrifici ai cittadini, manterrà operative le attività sanitarie e amministrative. I servizi offerti dal poliambulatorio continueranno infatti a funzionare nell’ala vecchia dei locali, l’unico servizio che necessariamente dovrà essere trasferito a Pietraperzia è quello di ginecologia, insieme al consultorio familiare ad esso collegato.

La Direzione Strategica dell’ASP rivolge le proprie scuse alla cittadinanza per i disagi temporanei e assicura l’impegno a seguire con la massima attenzione l’andamento dei lavori, garantendo il rispetto della tempistica prevista per la conclusione dell’intervento, fissata per il 31 gennaio 2026, una data che permetterà di restituire alla comunità di Barrafranca una struttura sanitaria completamente rinnovata e all’altezza delle aspettative.

La Casa di Comunità di Barrafranca, una volta completata, ospiterà tutti i servizi già operativi nel precedente poliambulatorio, ampliandoli e potenziandoli secondo le nuove finalità previste. Il nuovo modello sanitario, infatti, configura questi nuovi presidi come veri e propri spoke sanitari in grado di offrire un ventaglio completo di servizi, strutture intermedie tra ambulatori e ospedali, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’assistenza di base complementare e alleggerire la pressione sui Pronto Soccorso.