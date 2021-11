Barrafranca: al via oggi cineforum curato dal circolo di cultura

Al via la quarta edizione del cineforum organizzato dal Circolo di Cultura di Barrafranca. Dopo aver trattato di legalità, inclusione e conflitti inter-generazionali, quest’anno sarà la volta della donna, e per l’occasione è stata avviata una collaborazione anche con l’associazione “Donne in Circolo”.

Sono cinque i film scelti per la rassegna dal titolo “Aldilà del rosa”, dal drammatico al comico, ma tutti col comune denominatore di indurre lo spettatore alla riflessione collettiva, guidata anche da figure di psicologi, giuristi, pedagoghi e sociologi, che commenteranno le proiezioni e guideranno il dibattito per sensibilizzare la comunità e scongiurare tutte le forme di discriminazione e di violenza e favorire una reale emancipazione femminile.

“In un momento storico di declino morale e socio-culturale – dicono gli organizzatori – è doveroso offrire alla comunità momenti di riflessione condivisa che possano migliorare la qualità della nostra vita”.

Appuntamento oggi alle 18.30 presso il Cine Teatro Galilei in Piazza Regina Margherita con “La donna perfetta”, ingresso 4 euro con green pass. La rassegna si concluderà il 26 marzo.

Giuliana Maria Amata