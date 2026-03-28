Barrafranca: al Circolo di Cultura la mostra “Fede e sacre tradizioni” dedicata a Ignazio Rizzo

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Sarà inaugurata oggi, sabato 28 marzo alle ore 20.00, la mostra “Fede e sacre tradizioni”, dedicata a Ignazio Rizzo, compianto cittadino di Barrafranca.

L’esposizione è ospitata dal Circolo di Cultura di Barrafranca, nella sede di via Guerreri n. 2, e propone un percorso legato alla vita del paese attraverso immagini, oggetti e testimonianze che richiamano il contributo offerto da Ignazio Rizzo in diversi ambiti della comunità locale.

Rizzo è stato impegnato nel contesto religioso, anche come Governatore della Confraternita del Santissimo Crocifisso, e nella conservazione di alcune tradizioni popolari del territorio, tra cui la Sacra rappresentazione della fuga in Egitto in onore di San Giuseppe.

La mostra è curata, tra gli altri, dalla figlia Rosalia Rizzo, dal dott. Giovanni Paternò, dal prof. Filippo Salvaggio e dalla presidente del Circolo di Cultura Edwige Terranova, con la collaborazione di Concetta Mirisola e dei soci.

L’esposizione dedica spazio in particolare alla Settimana Santa e alla vita comunitaria del paese, attraverso un archivio fotografico costruito grazie al contributo di diversi collezionisti, tra cui Ignazio Rizzo, Rosalia Rizzo, Maria Ausilia Rizzo, Carmelo Milazzo, Giovanni Paternò, Salvatore Bonincontro, Rita Bevilacqua e Gaetano Bonura.

Tra i materiali esposti figurano anche alcuni oggetti legati alle tradizioni locali, come l’antico abito di ufficiale di Erode, utilizzato durante la Sacra rappresentazione, e la fascia della Confraternita.

In occasione dell’inaugurazione saranno presenti anche il sindaco e il Governatore della Confraternita del Santissimo Crocifisso.

La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 4 aprile, dalle 18.00 alle 20.00.