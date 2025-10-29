Barbagallo: “Tratta Bicocca-Catenanuova opera strategica finanziata dal PD”

PUBBLICITÀ

“Oggi si inaugura la tratta ferroviaria Catania Bicocca-Catenanuova, il primo dei lotti dell’anello ferroviario Messina-Catania -Palermo. E’ un’opera fondamentale per la mobilità su rotaia nella nostra Regione, fortemente voluta e finanziata dal Pd quando era al governo ed in particolar modo dall’allora ministra alle Infrastrutture Paola De Micheli, che continuo a ringraziare per la costanza e la volontà con cui ha seguito l’ìter di questo progetto. Continuiamo a seguire lo stato di avanzamento anche degli altri lotti e siamo preoccupati di quanto sta accadendo a quello di Caltanissetta-Xirbi, che è particolarmente in ritardo”. Lo dichiara il segretario del Pd Sicilia e capogruppo Pd in commissione Trasporti alla Camera Anthony Barbagallo, poco prima di “imbarcarsi” sul treno “Bicocca-Catenanuova” che oggi inaugura la nuova tratta che rientra rientra nel Lotto 6 del progetto Palermo–Catania.

“Oggi si da concretamente l’idea che – aggiunge – la Sicilia inizia a cambiare grazie a una infrastruttura ‘vera’ di cui il Pd è fiero”.

