Barbagallo (Pd): “Ospedali in crisi, Schifani rimuova assessore e dirigente”

“Negli ultimi anni abbiamo assistito, e denunciato, un continuo spostamento di risorse dalla sanità pubblica a quella privata con trasferimenti di denaro che non hanno sortito gli effetti sperati soprattutto per eliminare le liste d’attesa né sui servizi all’utenza. Al contrario, nei pronto soccorso e nelle strutture sanitarie si va avanti soltanto per diligenza e la grande abnegazione dei medici e del personale sanitario. Ma è di tutta evidenza che il sistema sanitario pubblico è stato abbandonato a se stesso da parte di chi ha il compito e il dovere di pianificare, programmare e gestire la macchina sanità nel suo complesso. A questo proposito: ma cosa ha fatto fino ad ora il dirigente generale del dipartimento per la pianificazione strategica dell’assessorato regionale alla Salute, Salvatore Iacolino? Niente di di niente e lo sfascio, che è sotto gli occhi di tutti, non può non essere una sua responsabilità. Assieme ad una assessora, Giovanna Volo, e ad un presidente, Schifani, che lo hanno scelto e ancora lo mantengono salso sulla sua poltrona”. Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, che dopo un primo giro di “visite” negli ospedali siciliani dove sono riscontrati disservizi e fortissime carenze di personale medico, chiede un netto giro di vite, annunciando un prossimo ed ulteriore “viaggio” in altre strutture ospedaliere siciliane.

“Di fronte ad una crisi sistemica – prosegue – non è sufficiente che il presidente della Regione pensi di affrontarla scaricando le proprie responsabilità. La richiesta di personale da altre strutture pubbliche e private per Villa Sofia suona come una resa, una campana a morto per la sanità pubblica. È l’ammissione di una incapacità politica e gestionale che – continua – viene pagata, come sempre, dal personale sanitario e dall’utenza. Mentre i vertici del sistema sanitario regionale sembrano più interessati alle carriere proprie e dei propri familiari anziché rinforzare gli organici di medici ed infermieri e rendere il servizio sanitario efficiente e adeguato alle richieste dei pazienti siciliani. E’ giunto il momento che Schifani – conclude – dia un segnale chiaro e univoco: si assuma la responsabilità di quello che sta succedendo e come primo inequivocabile atto, revochi l’incarico all’assessore alla Salute Giovanna Volo e al dirigente del dipartimento per la pianificazione strategica, Salvatore Iacolino”.