Avis Enna, successo per la donazione serale dedicata a Paolo Giaccone

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Ventitré donatori e otto persone che hanno effettuato la predonazione hanno risposto all’appello dell’Avis comunale di Enna, lanciato per far fronte alla diminuzione delle scorte di sangue durante il periodo estivo. Hanno partecipato alla donazione serale organizzata sabato 8 agosto in piazza San Cataldo, dedicata alla memoria di Paolo Giaccone, medico e promotore della prima sezione Avis in Sicilia, ucciso dalla mafia nel 1982.

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«Ringraziamo di cuore coloro che hanno risposto al nostro appello – afferma la presidente dell’Avis comunale di Enna, Maria Elena Spalletta –. In estate il bisogno di sangue non diminuisce, anzi, le difficoltà nel garantire le scorte aumentano. Per questo la risposta di tante persone, nonostante il caldo, assume un valore ancora più importante. È un gesto semplice, ma fondamentale, che può davvero fare la differenza per chi ha bisogno di una trasfusione».

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La possibilità di organizzare le donazioni anche in fascia pomeridiana, offrendo a un numero maggiore di persone l’opportunità di donare o di diventare nuovi donatori, è resa possibile grazie all’impegno dei volontari dell’associazione che, con disponibilità e forte senso di responsabilità, si occupano dell’organizzazione e dell’accoglienza dei donatori, e al personale del Centro trasfusionale, in particolare al dottor Francesco Spedale, per la disponibilità e la collaborazione. Alcuni rappresentanti dell’Amministrazione comunale hanno voluto scendere in campo e tendere il braccio alla solidarietà. L’assessore Marilisa Milano ha effettuato la donazione, mentre l’assessore Lillo Colaleo si è sottoposto alla predonazione. Presente anche il presidente del Consiglio comunale Marco Greco, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni locali all’attività dell’Avis e alla promozione della cultura della donazione.

«L’estate è proprio uno dei periodi in cui è ancora più importante non dimenticare la donazione – conclude la presidente Spalletta –. Gli ospedali continuano ad avere bisogno di sangue ogni giorno e le scorte devono essere garantite con continuità. La necessità di sangue non va in vacanza: invitiamo quindi tutti coloro che possono farlo a informarsi e a prenotare la propria donazione. Anche un gesto compiuto in una sera d’estate può contribuire a salvare una vita».