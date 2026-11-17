Autostrada A19, chiuso per due notti il tratto tra Enna e Caltanissetta: date, orari e percorsi alternativi

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Per consentire lo svolgimento delle attività nelle gallerie, dal 23 novembre al 3 dicembre saranno in vigore limitazioni temporanee alla circolazione lungo le autostrade A19 “Palermo-Catania”, A29 “Palermo-Mazara del Vallo” e A29 dir “Alcamo-Trapani”.

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A29 “Palermo-Mazara del Vallo”

Il 23 novembre, dalle 16:00 alle 21:00, saranno previste riduzioni di carreggiata in entrambe le direzioni, tra il km 14,857 e il km 16,720, in corrispondenza delle gallerie Scalette.

Dalle 23:00 del 23 novembre alle 4:00 del 24 novembre, sarà chiusa la carreggiata in direzione Palermo tra gli svincoli di Capaci e Tommaso Natale, per le attività nelle gallerie Isola delle Femmine e Sferracavallo. Il traffico sarà deviato sulla strada statale 113, con uscita a Capaci e rientro a Tommaso Natale.

A19 “Palermo-Catania”

Il 24 novembre, dalle 12:00 alle 18:00, saranno previste riduzioni di carreggiata in direzione Catania, tra il km 19,884 e il km 25,764, in corrispondenza delle gallerie Ventimiglia, Cameccia I, Cameccia II e Termini.

Dalle 22:00 del 24 novembre alle 6:00 del 25 novembre, sarà chiusa la carreggiata in direzione Palermo tra gli svincoli di Termini Imerese e Trabia. Il percorso alternativo prevede l’uscita a Termini Imerese, la percorrenza della strada statale 113 in direzione Palermo e il rientro a Trabia.

Il 25 novembre, dalle 11:00 alle 18:00, saranno previste riduzioni di carreggiata in entrambe le direzioni, tra il km 53,153 e il km 55,374, in corrispondenza delle gallerie Capraria.

Il tratto tra Caltanissetta ed Enna sarà chiuso in entrambe le direzioni per due notti, dalle 22:00 del 30 novembre alle 6:00 del 1° dicembre e dalle 22:00 del 1° dicembre alle 6:00 del 2 dicembre, per le attività nelle gallerie Fortolese, San Nicola e Misericordia.

In direzione Catania, il percorso alternativo prevede l’uscita obbligatoria a Caltanissetta e il transito sulle strade statali 640, 626, 122 e 117 bis, con rientro a Enna. In direzione Palermo, l’uscita obbligatoria sarà a Enna, con percorrenza delle medesime statali in senso inverso e rientro a Caltanissetta.

A29 dir “Alcamo-Trapani”

Il 2 dicembre, dalle 16:00 alle 20:00, saranno previste riduzioni di carreggiata in direzione Trapani, tra il km 24,117 e il km 26,046, in corrispondenza della galleria Fumosa.

Dalle 22:00 del 2 dicembre alle 6:00 del 3 dicembre, sarà chiusa la carreggiata in direzione Alcamo tra gli svincoli di Dattilo e Fulgatore. Il traffico in uscita a Dattilo potrà percorrere via Gencheria e via Garibaldi, proseguire sulla strada statale 113 in direzione Alcamo e rientrare in autostrada a Fulgatore.

Foto di repertorio