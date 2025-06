Autorità di bacino, affidata la progettazione esecutiva per migliorare la sicurezza dei fiumi Olivo e Ficuzza

PUBBLICITÀ

La Regione Siciliana, attraverso l’Autorità di bacino della Presidenza, ha affidato la progettazione esecutiva per indagini geologiche e geognostiche con l’obiettivo di migliorare la sicurezza idraulica e la rifunzionalizzazione di due corsi d’acqua. Si tratta del fiume Olivo, in provincia di Enna, e del torrente Ficuzza che scorre tra le province di Ragusa e Caltanissetta.

Per l’Olivo la progettazione esecutiva, del valore di 53 mila euro (oltre Iva e oneri previdenziali), riguarda un tratto a valle della diga omonima. L’intervento mira a ottimizzare il flusso e la funzionalità del fiume in un’area di grande importanza.

Quanto al torrente Ficuzza, invece, è stata aggiudicata la procedura per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva e la realizzazione di indagini geologiche per opere di rifunzionalizzazione fino alla confluenza con il fiume Dirillo nel territorio dei comuni di Acate (in provincia di Ragusa) e Gela (Caltanissetta). L’intervento ha un valore di poco più di 94 mila euro oltre Iva e oneri previdenziali. L’opera viene considerata essenziale per il miglioramento del regime idraulico e la riduzione del rischio in un’ampia area.