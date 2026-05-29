Automobile Club Enna, socio di Piazza Armerina premiato nella campagna nazionale ACI

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Nell’ambito della “Campagna di incentivazione rete ACI 2025”, promossa a livello nazionale dall’Automobile Club d’Italia e rivolta ai nuovi associati e ai soci che hanno rinnovato la tessera nel corso del 2025, un socio della Delegazione ACI di Piazza Armerina è risultato tra i vincitori dell’estrazione nazionale.

Il signor Gruttadauria, socio dell’Automobile Club Enna attraverso la delegazione di Piazza Armerina, si è aggiudicato un iPad Apple Air 11 Wi-Fi + Cellular 128GB.

La consegna ufficiale del premio si è svolta alla presenza della responsabile della delegazione, Valentina La Paglia, del direttore dell’Automobile Club Enna, dott. Maurizio Colaleo, e dell’Account Manager Regione Sicilia della Direzione Territorio & Network ACI, ing. Giuseppe Mannello.

Nel corso dell’incontro, il direttore Colaleo ha richiamato il ruolo svolto dall’Automobile Club Enna e dalle sue delegazioni nel rapporto con i soci e nella promozione delle iniziative dell’ACI.

Il socio vincitore ha espresso soddisfazione per i servizi ricevuti negli anni, sottolineando la possibilità di contare su un supporto costante durante gli spostamenti e nella vita quotidiana attraverso i servizi accessori garantiti dalle tessere ACI.