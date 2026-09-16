Automobile Club Enna, Alessandro Battaglia confermato presidente

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Si apre una nuova fase per l’Automobile Club Enna, con il rinnovo del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2026-2030. Le elezioni dello scorso 9 settembre hanno portato all’elezione dei cinque componenti del nuovo Consiglio Direttivo: Alessandro Battaglia, Lucio Andolina, Ones Benintende, Martino Gentile e Fabio Antonino Garofalo. Il Consiglio Direttivo, insediatosi in data 15/09/2026, ha quindi proceduto al rinnovo delle cariche, confermando Alessandro Battaglia alla Presidenza dell’Automobile Club Enna e nominando Lucio Andolina Vice Presidente.

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La conferma di Battaglia alla guida dell’Ente assicura continuità all’azione dell’Automobile Club, in un momento particolarmente significativo per il territorio ennese e per il mondo dell’automobilismo. Tra le prospettive che caratterizzeranno il nuovo mandato assume infatti particolare rilievo la riattivazione dell’Autodromo di Pergusa, anche alla luce della revoca della procedura di liquidazione del Consorzio Ente Autodromo Pergusa.

Un passaggio che apre nuove prospettive per l’impianto pergusino e per il rilancio delle attività motoristiche e sportive, restituendo centralità a una struttura che per decenni ha rappresentato un importante punto di riferimento per l’automobilismo siciliano e nazionale. L’Automobile Club Enna intende accompagnare questa nuova fase mettendo a disposizione le proprie competenze e il proprio ruolo istituzionale, con l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione dell’Autodromo e alla sua progressiva riapertura alle attività sportive e motoristiche.

«Il rinnovo del Consiglio Direttivo arriva in un momento particolarmente importante per l’Automobile Club Enna e per tutto il territorio – dichiara il Presidente Alessandro Battaglia –. Ringrazio i soci per la fiducia che hanno voluto rinnovarmi e rivolgo un augurio di buon lavoro a tutti i componenti del nuovo Consiglio. Abbiamo davanti un quadriennio nel quale sarà fondamentale lavorare con unità e determinazione».

L’Automobile Club dovrà continuare a essere protagonista sui temi della sicurezza stradale, della mobilità, dell’educazione dei giovani e dello sport automobilistico, rafforzando il rapporto con i soci e con il territorio. La prospettiva della riattivazione dell’Autodromo di Pergusa rappresenta inoltre un elemento di particolare importanza. Pergusa può tornare a essere un luogo capace di coniugare sport, turismo, promozione del territorio e cultura dell’automobile.

L’Automobile Club Enna è pronto a fare la propria parte, nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali, affinché questa nuova stagione possa tradursi in iniziative concrete.

Il nuovo Consiglio Direttivo sarà inoltre chiamato a proseguire il percorso di rafforzamento della presenza dell’Automobile Club sul territorio, attraverso iniziative rivolte ai soci, agli automobilisti e soprattutto alle nuove generazioni, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla diffusione di una cultura della mobilità consapevole e responsabile.