Autodromo: la replica del presidente dell’Aci Battaglia alle dichiarazioni di Nobile e Gagliano

In relazione alle recenti dichiarazioni rilasciate dai componenti del consiglio direttivo dell’Aci Enna Ugo Gagliano e Gaspare Alberto Nobile, il presidente Alessandro Battaglia intende fornire alcuni chiarimenti per evitare incomprensioni e fornire un quadro completo e trasparente della situazione. Di seguito la sua dichiarazione.

Prima di tutto, desidero precisare che la proroga del Consorzio non è stata effettuata in quanto si trattava di una modifica statutaria di tipo sostanziale che, secondo la normativa vigente, richiedeva l’unanimità degli associati. A causa dell’assenza del Comune, come comunicato, dal Notaio incaricato, tramite Pec inviata a tutti i soci, è venuta meno la condizione necessaria per procedere, portando all’annullamento dell’appuntamento in assemblea per il rogito.

Inoltre, è importante sottolineare che il Consiglio Direttivo dell’ACI, con delibera n. 17 del 30 luglio 2024, ha deciso all’unanimità – e quindi con il voto favorevole anche dei due consiglieri dissidenti – di prorogare lo statuto per un anno alla presenza degli altri due soci. Questa decisione, presa in modo unanime, dimostra la volontà del Consiglio di procedere in modo unitario e conforme agli interessi dell’Ente.

È altresì necessario considerare che, anche se fosse stato possibile procedere alla proroga in assenza del Comune, la quota associativa sarebbe stata ripartita tra i soci restanti, comportando una mancanza di copertura finanziaria adeguata per sostenere le attività del Consorzio.

Alla luce di queste considerazioni, le dichiarazioni dei due consiglieri appaiono non solo infondate, ma anche potenzialmente dannose, mirate esclusivamente a creare divisioni all’interno dell’Ente a ledere l’immagine di ACI. Per tali ragioni, mi riservo di valutare l’attivazione di una procedura di garanzia e di consultare il legale per l’eventuale accertamento di danni derivanti da tali affermazioni.