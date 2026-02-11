Autodromo, il Coordinamento Civico per Enna: “Cronaca di un naufragio politico”

PUBBLICITÀ

Il Coordinamento Civico per Enna interviene sulla vicenda del Consorzio Autodromo di Pergusa con una dura presa di posizione: “Il definitivo tramonto del Consorzio Autodromo di Pergusa, consumatosi ieri in Consiglio Comunale, segna una rinuncia storica del Comune di Enna alla propria sovranità sul territorio. L’Amministrazione, incapace di dettare una linea strategica, scivola in un ruolo di spettatrice, lasciando la città con un Ente in liquidazione e la Riserva Naturale in un limbo di incertezza”.

Secondo il Coordinamento, “questo vuoto di potere sta favorendo un passaggio di consegne verso l’Università, individuata come l’unico soggetto rimasto con capacità economica e progettuale”. Uno scenario che, si legge nella nota, “pone però un interrogativo fondamentale: questo nuovo assetto sarà realmente orientato al bene comune dei cittadini o risponderà prioritariamente a logiche di prestigio e sviluppo interno dell’istituzione accademica?”.

Il Coordinamento precisa: “Sia chiaro: il nostro non è un pregiudizio contro l’Università, che resta una risorsa vitale e un’eccellenza imprescindibile per Enna. Il punto è di natura democratica: è sano che la politica abdichi totalmente alla gestione di un bene collettivo come Pergusa, delegandolo a un ente che, per finalità istituzionali, segue dinamiche diverse da quelle dell’amministrazione civica?”.

Nel documento si evidenzia inoltre che “l’interesse degli ennesi, che chiedono un lago tutelato, un’economia turistica solida e un autodromo funzionale, è stato sacrificato sull’altare di una sterile prova di forza tra una maggioranza arroccata e una contrapposizione che non ha saputo proporre un’alternativa coraggiosa”.

Il rischio, secondo il Coordinamento, è che “si passi da una gestione pubblica eletta dai cittadini a una gestione autoreferenziale, lontana dal controllo e dalle reali esigenze della comunità locale”.

Infine viene avanzata una proposta: “Un’alleanza strategica che trasformi la conca in un Polo d’Eccellenza per la Mobilità Sostenibile e lo Sport. In questo modello, la ricerca universitaria e l’attività dell’autodromo devono essere il motore per finanziare la rigenerazione ambientale della Riserva. La pista deve diventare un laboratorio di innovazione e la natura il cuore protetto di uno sviluppo che restituisca, finalmente, orgoglio e servizi agli ennesi. La collaborazione con l’Università è un’opportunità, ma solo se inserita in un quadro di indirizzo pubblico forte e trasparente. Enna deve tornare a essere protagonista del proprio destino”.