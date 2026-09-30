Autodromo di Pergusa, Trovato: «Via libera al mutuo da un milione per la tribuna»

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Il Consiglio comunale di Enna ha approvato la delibera che autorizza l’accensione di un mutuo con l’Istituto del Credito Sportivo per finanziare i lavori di messa a norma del tetto della tribuna dell’Autodromo di Pergusa.

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A darne notizia è l’assessore comunale allo Sport, Giuseppe Trovato: «Con il voto favorevole dei consiglieri di maggioranza e l’astensione di quelli di opposizione, il Consiglio Comunale di Enna ha approvato la delibera con la quale viene autorizzata l’accensione di un mutuo con l’Istituto del Credito Sportivo, del valore complessivo di 1 milione di euro, per finanziare i lavori di messa a norma del tetto della tribuna dell’autodromo di Pergusa».

«Si tratta di un mutuo decennale – spiega Trovato – a interessi zero, che consentirà l’esecuzione dei lavori necessari a mettere in sicurezza e rendere agibile la tribuna».

Trovato collega il provvedimento al percorso avviato dall’amministrazione comunale: «In questo modo, riteniamo di dar seguito ad un percorso avviato da questa Amministrazione dapprima mediante la revoca dello stato di liquidazione del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa e proseguito, poi, con la nomina di un nuovo Consiglio d’Amministrazione, con l’obiettivo di rilanciare le attività sportive e motoristiche a Pergusa».

L’assessore aggiunge: «Al contempo, recupereremo l’accesso a due locali di notevoli dimensioni, così da renderli nuovamente fruibili».

Infine il ringraziamento a Marco Crisafulli e Paolo Buscemi, «che mi hanno invitato nelle settimane scorse a visitare i locali e che hanno collaborato fattivamente per la presentazione del progetto a corredo dell’istanza di finanziamento» conclude Trovato.