Autodromo di Pergusa, FP CGIL: “Valorizzare l’Ente e i lavoratori”

Anche la Funzione Pubblica CGIL di Enna interviene sulla situazione dell’Ente Autodromo, ribadendo la propria vicinanza ai lavoratori.
«Ancora una volta la Funzione Pubblica CGIL di Enna si schiera a fianco dei lavoratori. E in questo caso si tratta dei lavoratori dell’Ente Autodromo, il quale Ente rappresenta un’opportunità concreta per i dipendenti ma una opportunità di sviluppo per il territorio ennese», afferma il sindacato.
Secondo quanto dichiarato dal segretario generale della Funzione Pubblica CGIL di Enna, Alfredo Schilirò, «bisogna valorizzare e incrementare le attività dell’Ente». «Questo può e deve avvenire – aggiunge Schilirò – valorizzando i lavoratori dell’Ente e non licenziandoli».
Il sindacalista sottolinea inoltre che «gli atti adottati dall’Ente Autodromo, tra cui il PIAO 2025/2027, il Piano degli Obiettivi 2025/2027 e l’aggiornamento della Dotazione Organica, abbiano escluso procedure di mobilità o licenziamento».
Infine, l’appello alla politica e alle istituzioni: «La politica e le istituzioni – conclude Schilirò – a partire dagli atti del Consiglio Comunale di questa sera – devono rilanciare l’Ente per salvaguardare i posti di lavoro e per sviluppare la filiera del turismo sportivo nella nostra provincia».