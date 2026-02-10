Autodromo di Pergusa, FP CGIL: “Valorizzare l’Ente e i lavoratori”

PUBBLICITÀ

Anche la Funzione Pubblica CGIL di Enna interviene sulla situazione dell’Ente Autodromo, ribadendo la propria vicinanza ai lavoratori.

PUBBLICITÀ

«Ancora una volta la Funzione Pubblica CGIL di Enna si schiera a fianco dei lavoratori. E in questo caso si tratta dei lavoratori dell’Ente Autodromo, il quale Ente rappresenta un’opportunità concreta per i dipendenti ma una opportunità di sviluppo per il territorio ennese», afferma il sindacato.

Secondo quanto dichiarato dal segretario generale della Funzione Pubblica CGIL di Enna, Alfredo Schilirò, «bisogna valorizzare e incrementare le attività dell’Ente». «Questo può e deve avvenire – aggiunge Schilirò – valorizzando i lavoratori dell’Ente e non licenziandoli».

Il sindacalista sottolinea inoltre che «gli atti adottati dall’Ente Autodromo, tra cui il PIAO 2025/2027, il Piano degli Obiettivi 2025/2027 e l’aggiornamento della Dotazione Organica, abbiano escluso procedure di mobilità o licenziamento».

Infine, l’appello alla politica e alle istituzioni: «La politica e le istituzioni – conclude Schilirò – a partire dagli atti del Consiglio Comunale di questa sera – devono rilanciare l’Ente per salvaguardare i posti di lavoro e per sviluppare la filiera del turismo sportivo nella nostra provincia».