Autodromo di Pergusa: approvato il bilancio di previsione e il regolamento per le sponsorizzazioni

PUBBLICITÀ

L’Assemblea dei Soci del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa si è riunita ieri per approvare il Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, il Piano Programma 2024-2026 e il Bilancio di Previsione triennale 2024-2026.

PUBBLICITÀ

Con l’approvazione del regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni il CEAP ha ritenuto di favorire attivamente il partenariato con operatori privati, associazioni, società sportive e aziende con lo scopo di acquisire servizi e forniture in cambio di spazi pubblicitari. La stipula dei contratti di sponsorizzazione aprirà le porte a interessanti collaborazioni, nel rispetto assoluto dei principi di imparzialità e parità di trattamento tra gli operatori economici.

“Tale iniziativa – sostiene il presidente del CEAP Mario Sgrò – mira non solo a garantire una gestione finanziaria più sostenibile, ma anche a promuovere un clima di reciproco beneficio e sviluppo nel contesto dell’autodromo di Pergusa”.

In merito al bilancio di previsione il CEAP ha previsto il finanziamento delle gare in calendario e le attività dell’Ente ed ha stabilito di implementare l’orario del personale part time di 5 ore, prevedendo di cambiare ed adeguare i contratti di lavoro.

Nel Consiglio di amministrazione del 22 febbraio 2024 è stato stabilito, con l’obiettivo di riqualificare le sale del CEAP, già adibite a cinema negli anni scorsi, di partecipare all’avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema pubblici e privati, ubicati nelle Regioni del Mezzogiorno, da finanziare nell’ambito del PNRR.

Infine, il CEAP comunica che il progetto esecutivo di messa in sicurezza, rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico della tribuna dell’Autodromo, aggiornato al prezziario 2024 e munito di tutti i pareri e le autorizzazioni, è stato approvato in linea tecnica dalla Giunta Comunale di Enna, ed è stato trasmesso all’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici e infrastrutture per l’ottenimento del Decreto di Finanziamento per un importo di €.1.430.000,00.