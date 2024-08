Autodromo, Dc: le segreterie di Enna e provinciale si dissociano dal voto dei consiglieri

PUBBLICITÀ

Si pubblica nota stampa congiunta delle segreterie di Enna e provinciale della Democrazia Cristiana.

Nel ribadire per l’ennesima volta come il voto negativo espresso dalla Nuova DC in consiglio comunale, alla proroga di un anno del Consorzio dell’Autodromo di Pergusa, fosse un voto squisitamente politico di una forza di opposizione che non ha condiviso e contesta l’operato del Sindaco e della sua Amministrazione, valutazione cui ancora ancora oggi sia la Segreteria Comunale che quella Provinciale fanno riferimento, non si può condividere l’attacco portato al CDA di Pergusa, nel documento programmatico a firma dei consiglieri comunali di opposizione, attacco che per la sua formulazione non può essere considerato politico ma certamente gestionale e quindi non rientrante nelle valutazioni politiche espresse da queste segreterie sul voto contrario in consiglio comunale.

Tanto premesso la Segreteria Provinciale e la Segreteria Comunale si dissociano dalla sottoscrizione del voto dei due consiglieri della Nuova DC in quanto palesemente in contrasto con le valutazioni espresse da queste segreterie.