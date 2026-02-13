Autodromo, Coordinamento Civico per Enna: “Quando il tatticismo politico ignora il bene della città”

PUBBLICITÀ

Il Coordinamento Civico per Enna interviene nuovamente nel dibattito seguito all’ultima seduta del Consiglio comunale di Enna, durante la quale la revoca della liquidazione dell’Ente Autodromo è stata bocciata.

PUBBLICITÀ

«Il Coordinamento Civico per Enna – comunica – sente la necessità di intervenire nel dibattito seguito all’ultima seduta del Consiglio Comunale di Enna, dove la revoca della liquidazione dell’Ente Autodromo è stata bocciata non tanto dai numeri, quanto da un preoccupante corto circuito della responsabilità politica».

Nel documento si fa riferimento anche alle assenze registrate in aula al momento del voto: «Le cronache ci raccontano di un’aula dove, al momento del voto, pesavano come macigni cinque assenze. Non ci interessa in questa sede distinguere se fossero consiglieri di maggioranza o di minoranza: quando in gioco c’è un asset strategico, identitario ed economico come l’Autodromo di Pergusa».

Il Coordinamento prosegue sottolineando che «la compagine che sostiene la Giunta, che da mesi accusa le opposizioni di voler “sopprime” l’ente, aveva sul tavolo l’occasione d’oro per salvarlo. Non importa che la proposta venisse dalla minoranza: se l’obiettivo supremo è davvero il bene di Enna e la sopravvivenza del Consorzio, una classe dirigente vota “Sì” e si assume l’onere di risolvere, un minuto dopo, i nodi tecnici e i pareri negativi dei dirigenti».

Secondo il Coordinamento, «invece, abbiamo assistito alla celebrazione del “chi è più forte”. La paura di incorrere in responsabilità contabili (spesso usata più come alibi che come reale ostacolo insormontabile) e la volontà di non concedere “punti” politici all’avversario hanno prevalso sulla visione di sviluppo del territorio».

Nel testo si evidenzia inoltre che «si poteva mediare, si poteva emendare, si poteva prevedere un percorso condiviso per superare le criticità tecniche. Si è scelto, invece, di restare fermi o di non presentarsi affatto. Il risultato? Il Consorzio resta in liquidazione. La politica ha abdicato al suo ruolo guida, lasciando che siano i burocrati o le contingenze legali a decidere il futuro di Pergusa».

Infine, il Coordinamento conclude: «È tempo che chi amministra torni a rispondere alla città e ai suoi cittadini della propria presenza e delle proprie scelte. Enna ha un disperato bisogno di amministratori che sappiano anteporre il bene comune alle proprie sicurezze o ai propri calcoli elettorali».