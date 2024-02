PUBBLICITÀ

I Vigili del Fuoco del Comando di Enna sono impegnati lungo la A19, in prossimità dello svincolo di Gerbini in direzione Catania, per lo spegnimento di un incendio che ha riguardato un autocarro che trasporta cartoni pressati. I vigili del fuoco stanno operando con due autobotti.

Al momento l’autostrada è chiusa al transito. Su posto Polstrada e Anas. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.