Auto precipita da un cavalcavia sulla A19: tre feriti, uno trasportato in elisoccorso

PUBBLICITÀ

Dalle ore 16 del pomeriggio odierno, i Vigili del Fuoco del Comando di Enna sono intervenuti lungo l’autostrada A19, al km 132+300 in direzione Palermo. Per cause in corso di accertamento, due auto sono entrate in collisione e una di esse è precipitata da un cavalcavia, da un’altezza di oltre dieci metri.

Per soccorrere le due persone rimaste intrappolate all’interno del veicolo finito giù dal viadotto, è stato necessario l’intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco. I feriti sono stati estratti e riportati sul piano autostradale, per poi essere affidati al personale sanitario presente sul posto.

Nel sinistro sono rimaste ferite tre persone: due trasportate all’ospedale Umberto I di Enna e una trasferita in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Sul posto sono intervenuti anche Polstrada e Anas.

Fondamentale anche l’intervento di un giovane medico tedesco di passaggio lungo la A19, che ha prestato i primi soccorsi.