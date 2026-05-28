Autismo, l’ASP di Enna: “Nessun paziente è stato abbandonato ma è nostro dovere vigilare”

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L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna interviene sulla vicenda relativa ai servizi di assistenza ai bambini con disturbo dello spettro autistico e ai rapporti con la cooperativa I Corrieri dell’Oasi.

Secondo l’ASP, la vicenda deve essere distinta su due piani: “quello delle famiglie e dei pazienti, da un lato, e quello dei rapporti contrattuali con i soggetti convenzionati, dall’altro”.

Sul primo aspetto, l’Azienda precisa che “l’ASP di Enna non ha mai sottratto né interrotto alcuna prestazione ai pazienti autistici”. L’ASP afferma inoltre di rimanere “pienamente al fianco delle famiglie” e di essere pronta “a garantire tutte le forme di assistenza possibili”.

Nel comunicato viene ricordato che “l’ASP ennese è tra le poche aziende sanitarie della regione a rimborsare alle famiglie prestazioni di questa tipologia”, confermando, secondo l’Azienda, il proprio impegno nel campo dell’autismo.

Sul fronte dei rapporti con le cooperative convenzionate, la Direzione Aziendale sostiene di avere esercitato il dovere di verificare che le prestazioni erogate siano corrispondenti ai bisogni degli assistiti e ai contratti sottoscritti: “Trattandosi di risorse pubbliche, accertarsi che vengano spese nel modo più efficace possibile non è solo un obbligo etico, ma una precisa responsabilità istituzionale”.

La Direzione, venendo a conoscenza di fatti ritenuti meritevoli di approfondimento, ha richiesto agli uffici competenti una verifica di merito. Secondo quanto riferisce l’ASP, “quello che non era previsto è che gli uffici stessi decidessero autonomamente di sospendere i pagamenti durante l’istruttoria”. Una scelta definita “unilaterale e non autorizzata”, sulla quale la Direzione sarebbe intervenuta una volta venutane a conoscenza: “Infatti venerdì 22 maggio è stata predisposta la delibera dagli uffici competenti e nello stesso giorno è stata adottata. Così il pagamento delle prestazioni arretrate ad oggi risulta corrisposto fino al 15 aprile”.

L’ASP precisa che la verifica sulla qualità e sulla legittimità delle prestazioni erogate dalle cooperative convenzionate prosegue e “non interferisce in alcun modo con l’erogazione delle cure ai pazienti”: “È bene che sia chiaro: l’ASP vigila sui fornitori, non sui bambini”.

Nel comunicato viene citata anche l’esperienza della Nuova SAIR, che attraverso il Centro Psico Educativo di Catenanuova eroga terapie ABA in favore di minori con disturbo del neurosviluppo e pluridisabilità. La coordinatrice Marzia Lombardo spiega: “Il nostro centro lavora per il benessere dei ragazzi e lo fa in sinergia con l’ASP di Enna”.

Sulla vicenda interviene anche il direttore generale dell’ASP di Enna, Mario Zappia: “Non ho nessun interesse ad alimentare polemiche – dice il Direttore Generale Mario Zappia – la mia unica preoccupazione sono i pazienti e le loro famiglie. La Direzione Strategica lavorerà, come ha sempre fatto, con la massima trasparenza e con un obiettivo solo: che ogni risorsa disponibile si traduca in assistenza reale per chi ne ha bisogno”.

L’Azienda conclude ribadendo di avere fatto e di continuare a fare la propria parte “nell’unico interesse che conta: quello dei pazienti”.